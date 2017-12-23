"نيويورك تايمز" تكشف عن تصريحات ترامب المهينة للمهاجرين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد سمح لنفسه بإهانة المهاجرين عند انتقاده سياسة الهجرة، وخاصة المهاجرين القادمين من أفغانستان وهايتي ونيجيريا.

وقالت الصحيفة في مقال نشر يوم السبت، مستندة إلى مصادر رسمية مطلعة، إن الحادث وقع في يونيو/حزيران الماضي، موضحة أن ترامب قد دخل المكتب البيضاوي حينذاك للإدلاء بموجز صحفي وهو في حالة غضب شديد بسبب وصول أعداد كبيرة جدا من المهاجرين إلى البلاد، رغم محاولاته تشديد سياسة الهجرة.

وقالت الصحيفة إن ترامب حمل معه القائمة التي كانت تحتوي على الأرقام حول الوافدين إلى والولايات المتحدة منذ بداية العام 2017.

وبدأ الرئيس الأمريكي الموجز بتلاوة القائمة بصوت عال ويخلط كلامه بتعليقات مهينة للمهاجرين.

وعند تعليقه على عدد المهاجرين من أفغانستان قال ترامب إنه يعد هذا البلد "ملجأ للإرهابيين"، واعتبر أن جميع طالبي اللجوء من هايتي "مصابون بالإيدز"، وبخصوص المهاجرين من نيجيريا، قال إنهم "لن يرجعوا إلى أكواخهم" في إفريقيا أبدا بمجرد رؤيتهم الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الموجز جاء بحضور وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الأمن الداخلي وقتذاك، جون كيلي.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، نفت، السبت، أن يكون ترامب قد أدلى بتصريحات مهينة للمهاجرين خلال الموجز المذكور، واتهمت "نيويورك تايمز" بنشر الأكاذيب.

المصدر: nytimes.com

إينا أسالخانوفا