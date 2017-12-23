رئيس أساقفة فرنسا يطالب بدعم المهاجرين

طالب رئيس مجلس أساقفة فرنسا المونسنيور جورج بونتييه، اليوم السبت، الحكومة الفرنسية بـ"القيام بالمزيد" من أجل المهاجرين.

وقال بونتييه في مقابلة مع صحيفة "لا بروفانس": "القول إنه لا يمكن استقبال الجميع مبالغ فيه لأن هذه ليست الحقيقة ولأن الأمر غير إنساني".

وتابع بونتييه: "يمكننا استقبال عدد أكبر (...) حين نجد أخا أو أختا يحتاجان (إلى مساعدة) فإن واجب المسيحي الأول هو أن يفتح لهما الأبواب".

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وأضاف كبير الأساقفة: "اعلم تماما بأنني سأتّهم بالسذاجة وسيقال لي إن هناك مهاجرين يأتون بنيات سيئة. ولكن لا يجب أن نغلق قلوبنا لمجرد أن البعض تسبب بمشكلة لنا".

وتابع بونتييه: "لست سياسيا، ليست مهمتي أن أقول ما ينبغي القيام به" .. "لكني آمل بأن نتوصل إلى تعاون أفضل بين الجمعيات والدولة. لأن فرنسا لا تشكل نموذجا على صعيد سياسة استقبال المهاجرين".

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان