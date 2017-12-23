مقتل 10 من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني

أعلن قائد شرطة ولاية وردك الأفغانية أحمد فهيم قائم عن مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان"، من بينهم قياديون ميدانيون، وإصابة 6 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن.

ونقلت قناة "طولو نيوز" الأفغانية عن قائم قوله: "الاشتباكات وقعت مساء أمس الجمعة، بعد مهاجمة مسلحي طالبان الفريق الأمني الذي يحرس مهندسين يعملون في خط الطاقة الكهربائية "أرغاندي - غازني" الواصل من تركمانستان.

ونتيجة الاشتباكات فقد قتل ثلاثة قياديين ميدانيين من "طالبان"، هم قارئ روح الله، وقارئ سامي، ومولاوي نصرالله"، كما سقط قتيلان من القوات المسلحة الأفغانية وأصيب اثنان آخران جراء المواجهات.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا