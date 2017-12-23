وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب

أعلن وزير التعليم النمساوي هاينز فسمان، في الحكومة اليمنية الجديدة، أنه ينبغي على المدرسات عدم ارتداء الحجاب.

ونقلت صحيفة "كوير"، اليوم السبت، عن الوزير تصريحاته، أنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وإنه ينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.

وعن سؤال حول منع الحجاب في المدارس قال فسمان: "أحمل داخلي تعاطفا مع الدولة العلمانية، وأعتقد أنه ينبغي على المدرسات ألا يتحجبن، باستثناء المدارس الدينية، والخاصة".

وحول لباس التلاميذ، أوضح فسمان أنه لا ينوي الخوض بنقاشات في هذا الخصوص، معتبرا أن النمسا ليست فرنسا، لذا لا ينوي مناقشة تنظيم الملابس بالنسبة للأطفال.

وشدد فسمان على ضرورة تعلم الطلاب الأجانب القادمين إلى البلاد، في بادئ الأمر اللغة الألمانية، مبينا أنه بعد وصول الطلبة إلى مستوى معين من التعليم ينبغي أن يواصلوا دراستهم في صفوف مختلطة بدلًا من استمرارهم في صفوف خاصة بالأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الائتلاف النمساوية الجديدة، المؤلفة من حزب الشعب اليميني الوسط ، وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بدأت مهامها عقب أدائها اليمين، الاثنين الماضي.

وقد عكست تصريحات المسؤولين في الحكومة الجديدة معاداة للأجانب واللاجئين في البلاد، وعلى رأسهم المسلمون.

المصدر: وكالات

نادر همامي