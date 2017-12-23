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بوروشينكو: نحتاج إلى الأسلحة الأمريكية للدفاع وليس للهجوم

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بوروشينكو: نحتاج إلى الأسلحة الأمريكية للدفاع وليس للهجوم
AFP GENYA SAVILOV
الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
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أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، أن بلاده لا تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية من أجل الهجوم، وإنما من أجل الدفاع عن الجنود الأوكرانيين والسكان المدنيين".

وغرد بوروشينكو على صفحته في تويتر قائلا إن أوكرانيا ستحصل على الأسلحة الدفاعية القاتلة من الولايات المتحدة، "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الرئيس دونالد ترامب، في هدوء ودون ضجة".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لترامب على قراره توريد الأسلحة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هذا القرار حظي بدعم كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأنه كان خطوة "طال انتظارها" في كييف.

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وأضاف أن هذه الخطوة "المصحوبة بتشديد العقوبات ضد روسيا تمثل استجابة جيدة لاستمرار احتلال الأراضي الأوكرانية".

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها".

وأفادت قناة ABC News التلفزيونية سابقا، نقلا عن مصادر عدة في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الرئيس ترامب بصدد أعطاء موافقته على توريد صواريخ مضادة للدبابات لأوكرانيا.

وأوضحت المصادر أن الحديث يدور عن توريد 210 صواريخ و35 منصة لإطلاقها، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 47 مليون دولار أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية قد وصفت قرار واشنطن هذا بالخطير، موضحة أنه يعني تشجيعا منها لقوى عدوانية في كييف يدفعها إلى تبني السيناريو العسكري" في حل الأزمة جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات

قدري يوسف

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