أمازون تعتذر لعميل تلقى رسائل "تهديد بالقتل"!

اعتذرت شركة بيع التجزئة على الإنترنت "أمازون"، لزبون بعد تلقيه رسائل إلكترونية تحتوي على "تهديدات بالقتل" أرسلها موظف في خدمة الزبائن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المواطن البريطاني مايكل جاكوبسون، تلقى رسائل منها "الموت يتبعك إلى البيت"، و"الانتحار خيارك" وغيرها من موظف في شركة التجزئة الإلكترونية العملاقة.

ونقلت "بي بي سي" عن جاكوسبون، قوله: "اتصلت بخدمه مساعدة العملاء في أمازون بعد أن واجهت مشاكل في التسليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم راجعت رسائل البريد الإلكتروني، ووجدت خمس رسائل تهديد من أمازون".

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بدورها علقت الشركة على لسان المتحدث باسمها، قائله: "بعد التحقيق في الواقعة، تبين أن الرسائل أرسلت من قبل موظف لنا في الهند".

وأضاف المتحدث: "لن نبدي أي تهاون مع أي سوء استخدام لبيانات المستخدمين، ونعتذر للعميل ونخبره أن الشخص المسؤول عن الرسائل لم يعد يعمل في الشركة".

المصدر: Daily Mail

أحمد باديان