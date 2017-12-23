رئيس أركان الجيش الإيراني يهنئ نظراءه في العالم بميلاد المسيح

بعث رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، محمد الباقري، ببرقيات تهنئة إلى كبار المسؤولين العسكريين في العالم، بمناسبة الذكرى السنوية لولادة السيد المسيح عليه السلام.

وقدم اللواء محمد باقري، اليوم السبت، التهاني إلى كبار القادة العسكريين في دول العالم، بمناسبة ولادة السيد المسيح عليه السلام، وبدء السنة الميلادية الجديدة.

وقال اللواء باقري في برقيات التهنئة: "لا شك أن عودة البشرية إلى تعاليم الأديان وأنبياء الله العظام الضامنة للسعادة وتعزيز روح المودة والتضامن والتعامل الصادق بين جميع الشعوب، ستعزز الاستقرار والسلام العالميين واتجاه المجتمع الإنساني نحو الحقيقة والعدالة، وستلغي الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات والشعوب وخاصة الظلم والتمييز والجور والإرهاب من مسرح الحياة".

وأبدى رئيس الأركان الإيرانية أسفه وقلقه من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة في إعلان القدس القبلة الأولى للمسلمين عاصمة لإسرائيل، مستنكرا هذا القرار.

وتتزامن الأعياد المسيحية هذا العام باعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" الأمر الذي أدى لتقليص الاحتفالات المسيحية في فلسطين والاكتفاء فقط بالصلاة والدعاء.

وقد خصص المسيحيون هذا العام في قطاع غزة صلاواتهم وعبادتهم داخل الكنائس نصرة لمدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

المصدر: وكالات

نادر همامي