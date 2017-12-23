أستراليا تطلب لاجئا عراقيا تسبب بمقتل 353 طالب لجوء

أجلت المحكمة العليا في أستراليا، أمس الجمعة، محاكمة لاجئ عراقي، وجهت له تهمة تهريب البشر والتسبب بمقتل 353 شخصا.

اللاجئ المقيم في نيوزيلندا مع زوجته و3 أطفال منذ عام 2009، أصبح مطلوبا في أستراليا بتهم تتعلق بإرسال قوارب تهريب بشر تقل طالبي اللجوء والمهاجرين من إندونيسيا إلى أستراليا بطرق غير شرعية.

وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن اللاجئ تسبب بمقتل 353 شخصا، إثر غرق أحد القوارب.

وتطالب الحكومة الأسترالية السلطات النيوزيلندية بتسليم المتهم، استنادا إلى قانون تسليم المجرمين حيث يمكن إحالة القضية إلى وزير العدل الأسترالي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا