توجيه 18 تهمة بالقتل لمنفذ اعتداء ملبورن الأسترالية

قالت الشرطة الأسترالية، إنها وجهت للرجل الذي دهس بسيارته حشدا من المارة في ملبورن يوم الخميس الماضي، 18 تهمة محاولة قتل.

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وأفادت الشرطة في بيان، أمس الجمعة، بأن المواطن الأسترالي البالغ من العمر 32 عاما، والذي جاء إلى البلاد لاجئا أفغانيا، سيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.

كما وجهت إليه تهمة تعريض الحياة للخطر. ولم يذكر اسم الرجل في بيان الشرطة، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سعيد نوري.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن السائق كان مرتبطا بمجموعات إرهابية، إلا أنه أدلى ببعض "التصريحات" حول الله وسوء معاملة المسلمين ووكالة الاستخبارات الأسترالية خلال المناقشات الأولية بعد القبض عليه.

المصدر: وكالات

رُبى آغا