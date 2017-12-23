سلاح الجو البريطاني يتدرب على طائرة ماي لاعتراض القاذفات الروسية!

كشفت Te Telegraphh عن أن مقاتلتين بريطانيتين قد اعترضتا طائرة رئيسة الوزراء البريطانية ماي فور دخولها أجواء بريطانيا بعد زيارة أدّتها إلى قبرص في محاكاة لاعتراض القاذفات الروسية.

وأشارت Te Telegraphh إلى أن المقاتلتين من نوع "تايفون"، وفور اعتراض طائرة ماي، مالتا بأجنحتهما في إشارة لطاقم طائرة رئيسة الوزراء مفادها "أن اتبعونا وإلا!"!

تيريزا ماي من جهتها، أعربت عن إعجابها بأداء سلاح الجو البريطاني فيما أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن اعتراض طائرة ماي لم يكن اعتباطيا، بل جاء في إطار مناورات جوية تدربت فيها طواقم الطيارين ومحطات الرادار على اعتراض القاذفات الاستراتيجية الروسية.

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اللافت في ما تبيّنه وسائل الإعلام البريطانية حول التدرب على اعتراض القاذفات الروسية، أن هذه القاذفات تطير على ارتفاعات شاهقة لا تستطيع المقاتلات أو الصواريخ المضادة للأهداف الجوية بلوغها، ناهيك عن مرافقة المقاتلات لها إذا كانت تحلّق على ارتفاعات منخفضة.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا







