"نصرالله": لم يعد لي علاقة بالعمل السياسي

قال المرشح الرئاسي السابق للمعارضة في هندوراس سلفادور نصر الله، مقرا بهزيمته في الانتخابات، إنه لا علاقة له بالسياسة بعد اعتراف واشنطن بفوز منافسه الرئيس الحالي.

وقال "نصر الله" في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية‭ ‬"الموقف حسم من الناحية العملية ... لم يعد لي علاقة بالسياسة، ولكن الشعب الذي صوت 80 % منه لي سيواصل المعركة".

وأقر سلفادور نصرالله بهزيمته في الانتخابات بعد أن هنأت وزارة الخارجية الأمريكية بالانتصار، منافسه الرئيس الحالي خوان أورلاندو هيرنانديز، "بهذه التهنئة للولايات المتحدة، أبقى خارج المسرح، رغم أني زعيم، لكن ليس لدي حزب سياسي".

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وقد جرت الانتخابات في الـ26 من نوفمبر، إلا أن النتائج لم تعلن إلا الأحد الماضي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في هندوراس، أعلنت إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز بعد ثلاثة أسابيع من فرز نتائج الانتخابات، على خلفية أعمال شغب أدت إلى مقتل 16 شخصا على الأقل، وطالب المتظاهرون بإجراء جولة ثانية أو إعادة فرز الأصوات، وفرضت السلطات حظر التجوال وأوقفت الضمانات الدستورية لحقوق المواطنين.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله