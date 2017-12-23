الأمم المتحدة تجلي أول مجموعة من اللاجئين الأفارقة من ليبيا إلى إيطاليا

بدأت الأمم المتحدة بنقل لاجئين أفارقة إلى إيطاليا من ليبيا يوم الجمعة، حيث أجلتهم من مراكز احتجاز، وجهت جماعات إغاثة انتقادات للأوضاع فيها بوصفها غير إنسانية.

وهبطت طائرة عسكرية إيطالية من طراز "سي-130" في مطار جنوبي العاصمة روما، وهي تقل 110 من النساء والأطفال، ومن المتوقع أن تصل رحلة ثانية تقل أكثر من 50 شخصا في وقت لاحق.

وقال فينسينت كوشيتيل مبعوث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وسط البحر المتوسط في بيان بعد وصول الطائرة الأولى "نأمل حقا في أن تتبع دول أخرى نفس السبيل".

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وأضاف "بعض من تم إجلاؤهم عانوا بشدة واحتجزوا في ظروف غير إنسانية وهم في ليبيا. وضعت خمس نساء مواليد، وهن رهن الاحتجاز، دون الحصول إلا على أقل قدر من المساعدة الطبية".

يذكر أن مئات الآلاف من المهاجرين فروا من الصراعات والفقر في بلادهم، لكنهم عالقون الآن في ليبيا بعد أن كانوا يأملون في أن يدفعوا أموالا لمهربي البشر، لنقلهم عبر البحر من سواحل ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وللمرة الأولى أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لاجئين مباشرة إلى أوروبا.

وتقدر المفوضية أن نحو 18 ألف شخص يقبعون في مراكز احتجاز للمهاجرين تسيطر عليها حكومة طرابلس، وتهدف إلى إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف العام المقبل.

المصدر: "رويترز"

ياسين المصري