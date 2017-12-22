العثماني ووزير الدفاع الماليزي يبحثان سبل الدفاع عن المقدسات الإسلامية

ناقش رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الجمعة، مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، سبل تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية والدفاع عن مقدساتها.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الحكومة المغربية عقب لقاء حسين بالعثماني اليوم، أن "الجانبين تطرقا إلى مستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، وخاصة في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأدوار الهامة التي يقومان بها من أجل نشر قيم الدين الإسلامي السمحة".

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وأضاف البيان: "الطرفان تطرقا في مباحثاتهما إلى عمق علاقات الصداقة والتقدير والاحترام المتبادلين، بين المغرب وماليزيا، وأعربا عن رغبة مشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات".

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بدوره، أكد العثماني "حرص العاهل المغربي محمد السادس، على تعزيز إشعاع القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، وبمبادرات خاصة لتعزيز المجال الديني، لفائدة العديد من الدول الصديقة".

جدير بالذكر، أن وزير الدفاع الماليزي وصل الجمعة إلى المغرب على رأس وفد من وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الماليزية، في زيارة عمل لم تعلن مدتها.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان