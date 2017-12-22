الدنمارك توقف لاجئا سوريا بتهمة الإرهاب

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطة الدنماركية أعلنت الجمعة أنها أوقفت طالب لجوء سوري، في السويد بتهمة "محاولته ارتكاب عمل إرهابي" في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت الشرطة في كوبنهاغن، في بيان، إنها أوقفت الرجل البالغ من العمر 30 عاما في عملية مشتركة مع أجهزة الأمن والاستخبارات الدنماركية نفذتها الخميس على خلفية اعتداء فاشل كان المتهم خطط له مع شخص آخر عمره 21 عاما في نوفمبر 2016.

وأضاف البيان: "الرجل وجهت إليه التهم بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي، بالاشتراك مع شخص آخر مدان في ألمانيا، بتخطيطه لقتل عدد من الأشخاص عشوائيا في موقع لم يحدد في كوبنهاغن".

وأكدت الشرطة أن الرجلين "خططا لمهاجمة المدنيين بواسطة سكاكين ومن ثم تنفيذ تفجيرات، لكن مخططهما أحبط، بعدما مُنع المتواطئ مع المتهم من دخول الدنمارك وأُوقف من قبل الشرطة الألمانية".

وقد أدانت محكمة ألمانية في يوليو الماضي، الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما والذي قالت وسائل الإعلام الألمانية إنه لاجئ سوري حاول تنفيذ اعتداء.

المصدر: فرانس برس

علي الخطايبة