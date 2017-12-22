ألمانيا تبدي استعدادها لتخفيف التوتر في علاقاتها مع تركيا

أبدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، استعدادها لتخفيف حالة التوتر المخيّمة على علاقاتها مع تركيا، واستئناف اللقاءات مع أنقرة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، ماريا أديبهر، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "ألمانيا مستعدة لتخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا، وإجراء لقاءات مع الحكومة التركية".

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، إلى أن "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الألماني سيغمار غابرييل، قررا مواصلة لقاءاتهم الثنائية، التي بدأت بينهما في الأسابيع الأخيرة".

وأضافت أديبهر: "ألمانيا تلقّت مؤشرات إيجابية من الحكومة التركية، في إطار قراراتها التي اتخذتها مؤخرا".

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وذكرت أديبهر، في حديثها أن "السلطات التركية، أخلت الثلاثاء، سبيل الألماني ديفيد بريتسش، الذي أوقف عند الحدود التركية السورية في أبريل/ نيسان الماضي". مضيفه أن "مثل تلك القرارات ستساهم في بناء الثقة بين الجانبين "خطوة بخطوة".

وقالت أديبهر، إن بلادها ترى "تطورا إيجابيا" في العلاقات بين البلدين، غير أنه لا ينبغي إغفال وجود "قضايا صعبة" بين البلدين، دون تفاصيل حول تلك القضايا.

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وشهدت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدهورا منذ أن ألقت تركيا القبض على حقوقيين بينهم ألماني ضمن حملة أمنية أوسع نطاقا منذ محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بعد اعتقال صحفي تركي ألماني وسحب ألمانيا قواتها من قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات

أحمد باديان