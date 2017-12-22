طائرة استطلاع أمريكية تحلق قرب حدود روسيا الغربية

أفادت مصادرغربية تتابع تحليق الطيران الحربي بأن طائرة عسكرية أمريكية نفذت خلال ساعات مهمة استطلاعية قرب الحدود الروسية في مقاطعة كالينينغراد غربي البلاد.

وبحسب هذه المصادر، فإن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "RC-135W" تحمل الرقم 62-4134 ورمز التعريف"ISSUE33"، أقلعت من قاعدة ميلدنهول الجوية البريطانية، اليوم الجمعة، واقتربت من الحدود الروسية في مقاطعة كالينينغراد، حيث قامت بمهمة استطلاعية خلال ساعات عديدة.

جدير بالذكر أن الطائرة الأمريكية نفسها نفذت كذلك يومي الـ18 والـ19 ديسمبر/كانون الأول مهمة استطلاعية بالقرب من مقاطعة كالينينغراد، فيما قامت يوم 20 ديسمبر/كانون الأول بمهمة ذاتها قرب الحدود الروسية في بحر بارنتس شمالي البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك نفذت طائرة الإنذار المبكر من طراز E-3D Sentry AWACS التابعة لسلاح الجو البريطاني مهمة استطلاعية بالقرب من مقاطعة كالينينغراد يوم الخميس، بحسب المصادر ذاتها.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين