مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 13:19 GMT

    وكالة: الأوروبيون يشتكون من أن زيلينسكي يكرر بشدة استجداء المساعدة الغربية

    نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أوروبي كبير، أن فلاديمير زيلينسكي كرر مطالبه بتقديم المساعدة لأوكرانيا 15 مرة خلال اجتماعات مع الحلفاء الغربيين.

    وكالة: الأوروبيون يشتكون من أن زيلينسكي يكرر بشدة استجداء المساعدة الغربية
    AP

    ووفقا للوكالة، هدد زيلينسكي حلفاءه الغربيين بالعواقب في حالة الرفض.

    ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "إنه (زيلينسكي) يكرر 15 مرة المطالبة بما يحتاجه، ويشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود، وإلا فسنواجه العواقب، وهو لا يتوقف بتاتا عن طرح هذا الموضوع".

    وكما لاحظت رويترز، غالبا ما تترافق طلبات زيلينسكي المستمرة للحصول على المساعدة الغربية، بالإعراب عن الشخط الشديد من جانبه.  

    وقال مسؤول أوروبي آخر لم يذكر اسمه إن زيلينسكي أصبح يبدي إنزعاجه أكثر فأكثر من الدول الغربية. ويعتقد المسؤول أنه يجب عليه التصرف بحذر أكبر حتى لا يؤدي بتصرفاته إلى تنفير الحلفاء الذين يحتاجهم بشدة.

    ويشير مسؤولان أوروبيان آخران إلى أن زيلينسكي يحاول باستمرار في الاجتماعات وأثناء المحادثات الهاتفية، "ترسيخ" نفس الفكرة حول مساعدة أوكرانيا في أذهان شركائه الأجانب.

    في قمة الناتو الأخيرة، رفع زيلينسكي لحلفائه المجتمعين  قائمة جديدة بالأسلحة التي يحتاجها لـ"الانتصار على روسيا"، مطالبا إياهم بتسليم قواته جميع مقاتلاتهم من طراز "إف 16".

    المصدر: RT

     

     

     

     

     

     

     

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم العربي

    الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد: تلقيت عرضا مغريا في دولة خليجية بشأن عملية عاصفة الحزم (فيديو)

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    أخبار العالم

    "الزلة التي قصمت ظهر البعير" في قمة "الناتو" تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات)

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" ثقافة حياة بل ثقافة موت ودمار

    أخبار العالم

    بوريل: الأفارقة يدعمون بوتين ونحتاج إلى جيش غير تقليدي

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    موقع عبري يكشف عن اجتماع غير عادي عقده نتنياهو بعد إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات وآليات إسرائيلية في حي الشجاعية (فيديو)