ووفقا للوكالة، هدد زيلينسكي حلفاءه الغربيين بالعواقب في حالة الرفض.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "إنه (زيلينسكي) يكرر 15 مرة المطالبة بما يحتاجه، ويشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود، وإلا فسنواجه العواقب، وهو لا يتوقف بتاتا عن طرح هذا الموضوع".

وكما لاحظت رويترز، غالبا ما تترافق طلبات زيلينسكي المستمرة للحصول على المساعدة الغربية، بالإعراب عن الشخط الشديد من جانبه.

وقال مسؤول أوروبي آخر لم يذكر اسمه إن زيلينسكي أصبح يبدي إنزعاجه أكثر فأكثر من الدول الغربية. ويعتقد المسؤول أنه يجب عليه التصرف بحذر أكبر حتى لا يؤدي بتصرفاته إلى تنفير الحلفاء الذين يحتاجهم بشدة.

ويشير مسؤولان أوروبيان آخران إلى أن زيلينسكي يحاول باستمرار في الاجتماعات وأثناء المحادثات الهاتفية، "ترسيخ" نفس الفكرة حول مساعدة أوكرانيا في أذهان شركائه الأجانب.

في قمة الناتو الأخيرة، رفع زيلينسكي لحلفائه المجتمعين قائمة جديدة بالأسلحة التي يحتاجها لـ"الانتصار على روسيا"، مطالبا إياهم بتسليم قواته جميع مقاتلاتهم من طراز "إف 16".

المصدر: RT