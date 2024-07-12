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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 12:44 GMT

    الجيش الإسرائيلي: عثرنا على غرفة حرب حماس في مقر الأونروا الرئيسي في غزة (فيديو)

    أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "عثر اليوم الجمعة، داخل المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة على طائرات من دون طيار ومجمع قتالي تابع لحركة حماس وغرفة حرب".

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    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب معلومات استخباراتية تشير إلى وجود عناصر من حماس والجهاد الإسلامي داخل مقر الأونروا في مدينة غزة، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملية في المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أنه "فتح في بداية العملية، ممرا محددا لتمكين المدنيين من إخلاء المنطقة".

    وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية، قام فريق لواء الكوماندوز القتالي تحت قيادة الفرقة 99 بغارة مستهدفة مجمعا قتاليا تابعا لحماس يقع داخل مجمع كانت تستخدمه الأونروا سابقا. وبتوجيه من مديرية المخابرات (J2)، داهمت القوات الخاصة من ماغلان وإيغوز المجمع وألقت القبض على إرهابيين حاولوا الهروب من المنطقة".

    وتابع البيان: "خلال العملية، اشتبكت القوات في قتال عن قرب مع الخلايا الإرهابية التي تحصنت داخل مجمع الأونروا وعثرت على أجزاء لتجميع طائرة بدون طيار وغرف حربية تستخدم لعمليات المراقبة وكميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك طائرات بدون طيار تكتيكية وصواريخ ورشاشات وبنادق ومدافع الهاون ومتفجرات وقنابل يدوية".

    ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه كشف ودمر نفقا، وأصولا للاستخبارات العسكرية لحماس، تحت المبنى الذي كان بمثابة المقر الرئيسي للأونروا في قطاع غزة، وعثر خلال عمليات مسح إضافية في المنطقة، على معمل تحت الأرض لتصنيع المتفجرات والأسلحة.

    المصدر: RT

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