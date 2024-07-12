إقرأ المزيد حزب ألماني يطالب شولتس بتقديم توضيحات حول قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا

وكانت قناة CNN قد زعمت، نقلا عن مصادر مجهولة ودون الاستناد إلى أي دليل، أن روسيا كانت تستعد لمحاولة اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة الدفاع الألمانية Rheinmetall، أرمين بابيرغر، ادعت القناة، نقلا عن مسؤولين "أمريكيين وغربيين"، أن الاستخبارات الأمريكية على علم بالخطط المزعومة للقضاء على بابيرغر. وبحسب القناة، فقد حذر الجانب الأمريكي برلين من محاولة الاغتيال الوشيكة، وبعدها "تمكنت الأجهزة الألمانية من تأمين بابيرغر ومنع تصفيته".

وأشار بابيرغر، في محادثة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إلى أن شبكة CNN لم تختلق هذه المعلومات من فراغ، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده ذلك، ولماذا صدق المصادر المجهولة للقناة التلفزيونية.

وقد نقلت "رويترز" عن المستشار قوله: "لن أعلق على تقرير المؤامرة الروسية لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة Rheinmetall".

المصدر: نوفوستي