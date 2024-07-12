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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 11:46 GMT

    "سي إن إن" تلقي معلومات في الفضاء الإعلامي عن محاولة اغتيال بطلتها روسيا وشولتس يرفض التعليق

    رفض المستشار الألماني أولاف شولتس التعليق على معلومات قناة CNN التلفزيونية الأمريكية التي زعمت، نقلا عن مصادر مجهولة، أن روسيا كانت تستعد لمحاولة اغتيال رئيس شركة "راينميتال".

    "سي إن إن" تلقي معلومات في الفضاء الإعلامي عن محاولة اغتيال بطلتها روسيا وشولتس يرفض التعليق
    IMAGOFlorian Gaertnerphotothek / Globallookpress

    وكانت قناة CNN قد زعمت، نقلا عن مصادر مجهولة ودون الاستناد إلى أي دليل، أن روسيا كانت تستعد لمحاولة اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة الدفاع الألمانية Rheinmetall، أرمين بابيرغر، ادعت القناة، نقلا عن مسؤولين "أمريكيين وغربيين"، أن الاستخبارات الأمريكية على علم بالخطط المزعومة للقضاء على بابيرغر. وبحسب القناة، فقد حذر الجانب الأمريكي برلين من محاولة الاغتيال الوشيكة، وبعدها "تمكنت الأجهزة الألمانية من تأمين بابيرغر ومنع تصفيته".

    وأشار بابيرغر، في محادثة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إلى أن شبكة CNN لم تختلق هذه المعلومات من فراغ، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده ذلك، ولماذا صدق المصادر المجهولة للقناة التلفزيونية.

    وقد نقلت "رويترز" عن المستشار قوله: "لن أعلق على تقرير المؤامرة الروسية لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة Rheinmetall".

    المصدر: نوفوستي

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