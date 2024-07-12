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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:01 GMT

    جهاز الأمن الفيدرالي يلقي القبض على جاسوس أوكراني في شبه جزيرة القرم

    أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية كان ينقل معلومات عن القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم.

    جهاز الأمن الفيدرالي يلقي القبض على جاسوس أوكراني في شبه جزيرة القرم
    Sputnik

    وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عميلا للاستخبارات الأوكرانية كان ينقل معلومات عن القوات الروسية، وخلال الإجراءات ثبت أن المواطن الأوكراني من مواليد عام 1982، كان متورطا في تعاون سري مع إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية".

    وثبت أن الرجل نقل معلومات حول أماكن الانتشار الدائم لوحدات القوات الروسية على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، وتم فتح قضية جنائية ضد المدعى عليه بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (جمع ونقل معلومات نيابة عن الاستخبارات الأجنبية لاستخدامها ضد أمن روسيا).

    يذكر أن قوات كييف كانت قد هاجمت مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية أواخر شهر يونيو الماضي.

    تسبب الهجوم الصاروخي في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 124 شخصا جراء ذلك من بينهم 27 طفلا.

    المصدر: RT

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