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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 06:26 GMT

    "كيف نترجمها؟".. زاخاروفا تعلق على اللغة النابية لأحد المسؤولين في البيت الأبيض

    علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات أندريو بيتس نائب السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي في وصفه بايدن بأنه "لعين".

    "كيف نترجمها؟".. زاخاروفا تعلق على اللغة النابية لأحد المسؤولين في البيت الأبيض
    Pavel Kashaev / Globallookpress

    جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على موقع "تليغرام" حيث نشرت صورة من تغريدة أندريو بيتس التي يرد فيها على ما أسماه "التساؤل الذي يدور في أذهان الجميع" حيث كتب ساخرا: "كلا، ليس لدى جو بايدن دكتوراه في الشؤون الخارجية. إنه فقط رجل لعين" He’s just that f------ good..

    وكتبت زاخاروفا معلقة:

    كتب نائب السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي على شبكات التواصل الاجتماعي أن رئيسه جو بايدن ".... لعين" وتقترح خدمات الترجمة الإلكترونية لفظ "شيطاني" في ترجمة اللفظ النابي.

    ربما كان يمكن البحث عن ترجمة أدق للكلمة، لكن، من ناحية أخرى، أرى أن الترجمة عكست بدقة "الجوهر الشيطاني"

    هل لديكم مقترحات للترجمة؟

    المصدر: RT

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