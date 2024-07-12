خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن دعا بايدن الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي لإلقاء كلمته مخاطبا بـ "الرئيس بوتين"، قبل أن يتدارك خطأه وسط دهشة الحضور ونظرات زيلينسكي الحائرة.

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وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".

وتدارك بايدن الموقف بعدها بعدة ثوان، وعاد للمنصة وقال "الرئيس زيلينسكي. أنا أركز بشدة على هزيمة بوتين".

وبدا وجه زيلينسكي متجهما، عندما وصفه بايدن بالرئيس الروسي بوتين.

🇺🇸🇺🇦 Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin 😭 pic.twitter.com/TfVoAoryDX — Censored Men (@CensoredMen) July 11, 2024

وفي مؤتمر صحافي في ختام القمة، وبينما كان يطمئن الناخبين حول قدراته العقلية، وقع بايدن في زلة جديدة، حيث تحدث عن نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن هاريس مؤهلة لتكون رئيسا: "انظر، لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنها مؤهلة لتكون رئيسة".

The first question is in, and it doesn't look for Biden



Harris "Vice President Trump" pic.twitter.com/wQ790iAT18 — racingpete (@Betracingnation) July 11, 2024

وأوضح بايدن في مؤتمره الصحفي عقب اجتماعات "الناتو" أنه "استدرك مباشرة" بالتصحيح عندما تحدث عن "زيلينسكي وبوتين" وأنه تمكن من ذكر خمسة شخصيات أخرى بشكل صحيح لدى تقديمها للحاضرين، مشددا على أن قمة الناتو في واشنطن كانت "ناجحة بشكل لا يصدق".

كما واجه بايدن صعوبة في المؤتمر الصحفي للعثور على عبارة "رؤساء الأركان"، في إشارة خاطئة إلى مجموعة من كبار القادة العسكريين الذين يرتدون الزي الرسمي في البلاد باسم "القائد الأعلى"، وهو اللقب الذي يحمله كرئيس

وقال: "ولذا فإن جيشنا يعمل على اتباع نصيحة قائدي الأعلى ورؤساء الأركان في الجيش وكذلك وزير الدفاع وأفراد المخابرات لدينا"، قبل أن يصحح لنفسه.

President Biden says he is following the 'advice of my commander-in-chief' before correcting himself. pic.twitter.com/z8OvPMeE90 — The Spectator Index (@spectatorindex) July 11, 2024

وقد أثارت هذه الزلات موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم: "قد يكون بايدن عجوز خرف، لكنه مازال يعلم أن بوتين سيصبح بالفعل "زعيما لأوكرانيا".

🇺🇸🇷🇺🇺🇦⚡️ الرئيس الأمريكي بايدن يخطأ بتقديم زيلينسكي ويقول: "أقدم لكم الرئيس بوتين".



قد يكون بايدن عجوز خرف، لكنه مازال يعلم أن بوتين سيصبح بالفعل "زعيمًا لأوكرانيا" 👍🏻 pic.twitter.com/Nqv4UCGV9a — GENERAL T | جنـــرال T (@TZ00G) July 12, 2024

ونشر آخر صورة لترامب مع بوتين، وكتب ساخرا: "اللحظة التاريخية للقاء نائب الرئيس بالرئيس الأوكراني".

تريندنغ هذا الصباح ..

أخطاء وعثرات ..

في مؤتمره الصحفي قبل قليل الرئيس بايدن نادى زيلينسكي ب الرئيس بوتين وكاميلا هاريس ب نائب الرئيس ترمب ..

اللحظة التاريخية للقاء نائب الرئيس بالرئيس الاوكراني 👇😝😁😁😁#PressConference #Biden #BidenHarris2024 #Trump2024 #USA pic.twitter.com/TdKiGzPrBT — Al Najdawi Issam 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@issam_najdawi) July 12, 2024

وكتب أحدهم: "نهايتك يا خرفان".

نهايتك يا خرفان #غزة_الفاضحة

بايدن يخطئ بتقديم زيلينسكي وقال رحبوا برئيس أوكرانيا الرئيس بوتين pic.twitter.com/SYsJBUobL1 — GT (@GTgt1997) July 12, 2024

وفيما يلي نستعرض بعض "الميمات" التي نشرها نشطاء أجانب، ويظهر في الأولى المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وترامب وهما يسخران من بايدن عندما أشار إلى زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين".

وفي المنشور الثاني قام أحدهم بتركيب وجه هاريس على رأس ترامب، أما في المنشور الثالث، فأظهر الوسائل الإعلامية الديمقراطية وهي تقوم بمحاولة "سند" تمثال بايدن الذي يظهر أنه في حالة انهيار".

Situation right now🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Xc0TXncIjv — Sher N khan (@Sher_now1) July 11, 2024

Don Obama had a reaction too. pic.twitter.com/CGXwEKjl6O — Woofy-Patriot (@Snickersnap7477) July 11, 2024

المصدر: RT