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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 04:52 GMT

    نيبال.. فقدان 66 شخصا إثر سقوط حافلتين في المياه جراء انهيار أرضي (فيديو)

    يعد ما يصل إلى 66 شخصا في عداد المفقودين في نيبال بعد أن ضرب انهيار أرضي حافلتي ركاب على طريق سريع فسقطتا في نهر فائض، حسب مسؤول حكومي.

    نيبال.. فقدان 66 شخصا إثر سقوط حافلتين في المياه جراء انهيار أرضي (فيديو)
    Globallookpress

    وجرف الانهيار الحافلتين حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو.

    وتحاول فرق الطوارئ تحديد موقع الحافلتين وإنقاذ الركاب، لكن الأمطار المستمرة تعقد مهمتها.

    وقال المسؤول الحكومي إن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضا الطريق المؤدي إلى منطقة الحادث في عدة أماكن. وتم إرسال مزيد من رجال الطوارئ وقوات الأمن إلى المنطقة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

    والاثنين الماضي أعلنت السلطات الأمنية النيبالية مصرع 70 شخصا وإصابة 86 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية المتواصلة في البلاد منذ 10 يونيو.

    المصدر: "أسوشيتد برس"

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