وجرف الانهيار الحافلتين حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو.

وتحاول فرق الطوارئ تحديد موقع الحافلتين وإنقاذ الركاب، لكن الأمطار المستمرة تعقد مهمتها.

#WATCH | Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning.



(Source: Nepali Army's 'X' handle) pic.twitter.com/hMcwRVaogi — ANI (@ANI) July 12, 2024

Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central #Nepal pic.twitter.com/ZyMZPPyuQv — IndSamachar News (@Indsamachar) July 12, 2024

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وقال المسؤول الحكومي إن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضا الطريق المؤدي إلى منطقة الحادث في عدة أماكن. وتم إرسال مزيد من رجال الطوارئ وقوات الأمن إلى المنطقة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

والاثنين الماضي أعلنت السلطات الأمنية النيبالية مصرع 70 شخصا وإصابة 86 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية المتواصلة في البلاد منذ 10 يونيو.

المصدر: "أسوشيتد برس"