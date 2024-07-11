وأكد مجلس الناتو – أوكرانيا في بيان له، في ختام اجتماعه بواشنطن، يوم الخميس، أن "الناتو سيواصل دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها بالمعدات غير الفتاكة الضرورية والتوريدات من خلال حزم المساعدات المتكاملة".

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وأشار البيان إلى أن الناتو سيرحب بمساهمات الشركاء في تلك الأعمال.

وعقد اجتماع مجلس الناتو – أوكرانيا في إطار قمة الحلف بواشنطن، التي بدأت أعمالها في 9 يوليو الجاري، وتختتمها يوم الخميس 11 منه.

المصدر: نوفوستي