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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 23:52 GMT

    الناتو يعلن بدء النشاط المشترك لدعم أوكرانيا في إطار خارطة الطريق الجديدة

    أعلن مجلس الناتو – أوكرانيا عن بدء الحلف للعمل المشترك لدعم أوكرانيا في إطار خارطة الطريق الجديدة للتعاون.

    الناتو يعلن بدء النشاط المشترك لدعم أوكرانيا في إطار خارطة الطريق الجديدة
    Susan Walsh / AP

    وأكد مجلس الناتو – أوكرانيا في بيان له، في ختام اجتماعه بواشنطن، يوم الخميس، أن "الناتو سيواصل دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها بالمعدات غير الفتاكة الضرورية والتوريدات من خلال حزم المساعدات المتكاملة".

    وأشار البيان إلى أن الناتو سيرحب بمساهمات الشركاء في تلك الأعمال.

    وعقد اجتماع مجلس الناتو – أوكرانيا في إطار قمة الحلف بواشنطن، التي بدأت أعمالها في 9 يوليو الجاري، وتختتمها يوم الخميس 11 منه.

    المصدر: نوفوستي

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