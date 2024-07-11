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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 22:36 GMT

    إذاعة أمريكية: حملة بايدن طلبت حذف مقطعين من المقابلة معه

    أعلنت إذاعة "سيفيك ميديا" من ولاية ويسكونسين الأمريكية أن الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن طلبت من منتجي الإذاعة حذف مقطعين من المقابلة مع بايدن.

    إذاعة أمريكية: حملة بايدن طلبت حذف مقطعين من المقابلة معه
    Susan Walsh / AP

    ونشرت إدارة "سيفيك ميديا" بيانا، يوم الخميس، أوضحت فيه أن فريق المنتجين تلقى اتصالا من حملة بايدن في أعقاب صدور المقابلة معه، وحذف مقطعين من المقابلة بطلب من الحملة، معتبرا أن الحديث يدور عن "تعديلات بسيطة" لكلام بايدن.

    وقالت إدارة "سيفيك ميديا" إن ذلك يتعارض مع مبادئ الإذاعة وإنها تعتبر قرار المنتجين خاطئا، ونشرت المقطعين المحذوفين والنسخة الكاملة للمقابلة.

    وكان أحد المقطعين يتضمن تعليق بايدن على تصريحات منافسه المحتمل في الانتخابات دونالد ترامب بشأن عقوبة الإعدام.

    والمقطع الثاني تضمن كلام بايدن حول أن إدارته تتميز بأكبر عدد من ذوي البشرة السمراء في تاريخ الولايات المتحدة.

    وكان تصريح بايدن لإذاعة "سيفيك ميديا" أحد تصريحاته الصحفية الأولى بعد مناظرته مع دونالد ترامب، التي كان أداؤه فيها ضعيفا، وتسبب بدعوات من الشخصيات السياسية والإعلاميين للانسحاب من السباق الرئاسي، وأثار شكوكا داخل معسكر الديمقراطيين بشأن قدرة بايدن على الفوز في الانتخابات.

    المصدر: RT

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