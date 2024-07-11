وكتب كينيدي جونيور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، أن "الناتو تم تأسيسه كحلف دفاعي لحماية أوروبا الغربية من الاتحاد السوفيتي. وعندما سقط جدار برلين، كان على جورج بوش أن يتوجه إلى برلين والإعلان أن المهمة أنجزت".

NATO was founded as a defensive alliance to protect Western Europe from the Soviet Union. When the Berlin Wall fell, George Bush should have gone to Berlin and announced “Mission accomplished.” Instead, NATO morphed into an expansionist offensive alliance, provoking war instead… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 11, 2024

وتابع: "وبدلا من ذلك تحول الناتو إلى حلف هجومي وتوسعي، يثير الحرب بدلا عن الحفاظ على السلام، ويحافظ على تدفق الدولارات إلى المقاولين العسكريين".

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وأكد كينيدي جونيور أنه في حال انتخابه رئيسا هو لن يحل الناتو، لكنه "سيحوله إلى حلف سلام حقيقي متمسك بنزع السلاح العالمي".

يذكر أن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، أعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل في أكتوبر 2023.

المصدر: RT