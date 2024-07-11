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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 18:59 GMT

    كينيدي جونيور: الناتو تحول إلى حلف هجومي

    اعتبر المرشح المستقل للرئاسة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور أن حلف الناتو "تحول إلى حلف هجومي".

    كينيدي جونيور: الناتو تحول إلى حلف هجومي
    James Tsukano / Legion-Media

    وكتب كينيدي جونيور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، أن "الناتو تم تأسيسه كحلف دفاعي لحماية أوروبا الغربية من الاتحاد السوفيتي. وعندما سقط جدار برلين، كان على جورج بوش أن يتوجه إلى برلين والإعلان أن المهمة أنجزت".

    وتابع: "وبدلا من ذلك تحول الناتو إلى حلف هجومي وتوسعي، يثير الحرب بدلا عن الحفاظ على السلام، ويحافظ على تدفق الدولارات إلى المقاولين العسكريين".

    وأكد كينيدي جونيور أنه في حال انتخابه رئيسا هو لن يحل الناتو، لكنه "سيحوله إلى حلف سلام حقيقي متمسك بنزع السلاح العالمي".

    يذكر أن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، أعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل في أكتوبر 2023.

    المصدر: RT

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