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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 17:01 GMT

    زلزال يضرب بولندا ويحاصر 78 من عمال المناجم تحت الأرض

    تسبب زلزال قوي في بولندا بمحاصرة 78 عاملا تحت الأرض كانوا في منجم ريدولتاو بجنوب البلاد.

    زلزال يضرب بولندا ويحاصر 78 من عمال المناجم تحت الأرض
    Globallookpress

    وأكد رئيس مقاطعة سيليزيا البولندية ماريك فويتشيك انتشال معظم عمال المناجم الذين كانوا في منجم ريدولتاو بجنوب بولندا، إلى السطح بعد الزلزال، ويبحث رجال الإنقاذ عن اثنين آخرين.

    وأضاف أنه بعد الحادث، تم نقل 17 عاملا إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. مشيرا إلى أن حياتهم ليست في خطر.

    ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد تم تحديد موقع أحد الأشخاص المتبقين تحت الأرض، لكن لم تتمكن فرق الإنقاذ بعد من الوصول إليه.

    وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ولكن درجات الحرارة المرتفعة هناك تعقد عمل رجال الإنقاذ. وهناك أيضا خشية من وقوع هزات ارتدادية.

    المصدر: "نوفوستي"

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