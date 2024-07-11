جاء ذلك خلال حديث الرئيس أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، حيث تابع بوتين: "لقد تم إطلاق آلية منتظمة للتعاون في قطاع النقل والطب النووي، وأقيمت دورة ألعاب (بريكس) الرياضية بنجاح، وشارك فيها رياضيون من 82 دولة، وتنافسوا على 387 مجموعة من الميداليات. وسنواصل زيادة وتيرة العمل. وقبل قمة مجموعة (بريكس) في أكتوبر، لدينا عدد من الأحداث المتنوعة المخطط لها".

وأكد بوتين على أن "الانفتاح والعدالة والمساواة هي المبادئ التي تتوحد حولها دول (بريكس)، ودور المنتديات والمؤتمرات البرلمانية بتحققها في السياسة العالمية هو دور ضخم حقا".

وأشار الرئيس إلى أنه ليس لدى "بريكس" هيكل برلماني مؤسسي خاص بها، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه الفكرة "سيتم تنفيذها بالتأكيد في المستقبل"، وأكد أن المنتدى البرلماني لمجموعة دول "بريكس" سيساهم في ذلك.

وشدد بوتين على أن الشيء الرئيسي هو أن مثل هذه الاجتماعات "قد أثبتت نفسها بالفعل كنموذج على الثقة والدعم المتبادل والحوار الحر، ما يعزز سلطة المنظمة نفسها وتأثيرها في العالم".

وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

المصدر: RT