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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:26 GMT

    بوتين يدعو البرلمانيين لحضور منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي

    دعا الرئيس فلاديمير بوتين المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس" لحضور الدورة العاشرة لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي المقام في الفترة من 12-14 سبتمبر المقبل.

    بوتين يدعو البرلمانيين لحضور منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي
    CHROMORANGE Bilderbox / Globallookpress

    جاء ذلك خلال حديث الرئيس أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، حيث تابع بوتين: "أغتنم هذه الفرصة، وأود دعوتكم، زملائي وأصدقائي الأعزاء، إلى روسيا، لبطرسبورغ لحضور الدورة العاشرة لمنتدى سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي، والذي سيقعد في الفترة من 12-14 سبتمبر المقبل".

    وأكد بوتين أن المنتدى يعد منصة مناسبة للمحادثات الهادفة والصريحة حول أهم قضايا الأجندة الثقافية والإنسانية العالمية، وقال: "سوف ترحب عاصمتنا الشمالية، حيث نحن الآن، سانت بطرسبورغ، مرة أخرى بالضيوف من البلدان الأعضاء في مجموعتنا ومن الدول التي تسعى للتعاون معنا من جميع أنحاء العالم".

    وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

    المصدر: RT

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