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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:35 GMT

    بوتين: جميع الاتفاقيات مع شي جين بينغ تعمل "على النحو المطلوب"

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجال التفاعل الروسي الصيني تعمل "على النحو المطلوب".

    بوتين: جميع الاتفاقيات مع شي جين بينغ تعمل "على النحو المطلوب"
    Shen HongXinHua / Globallookpress

    جاء ذلك خلال لقاء بوتين اليوم برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، حيث تابع: "لقد التقينا مؤخرا بصديقنا، رئيس جمهورية الصين الشعبية، على هامش قمة (منظمة شنغهاي للتعاون) في أستانا، وناقشنا مرة أخرى أهم القضايا في تفاعلنا. وكل ما اتفقنا عليه يعمل على النحو المطلوب".

    وطلب بوتين من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني نقل أطيب تمنياته لرئيس جمهورية الصين الشعبية.

    المصدر: RT

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