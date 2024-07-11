جاء ذلك خلال لقاء بوتين اليوم برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، حيث تابع: "لقد التقينا مؤخرا بصديقنا، رئيس جمهورية الصين الشعبية، على هامش قمة (منظمة شنغهاي للتعاون) في أستانا، وناقشنا مرة أخرى أهم القضايا في تفاعلنا. وكل ما اتفقنا عليه يعمل على النحو المطلوب".

وطلب بوتين من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني نقل أطيب تمنياته لرئيس جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: RT