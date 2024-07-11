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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:32 GMT

    الأمن الروسي يعتقل عميلا جندته كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة (فيديو)

    اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عميلا جنده القوميون الأوكرانيون وكان على وشك الانضمام إلى صفوف الكتيبة القومية "آزوف" المتطرفة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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    وذكر المحققون أن العميل قام بنشر منشورات على شبكة الإنترنت تدعو إلى شن هجمات إرهابية على أراضي روسيا الاتحادية، وبعد ذلك تواصل معه مجندو العملاء الأوكرانيون.

    وتلقى العميل الذي يسكن في مدينة كوفروف بمقاطعة فلاديمير الروسية، استمارة طلب جندي للتجنيد في التشكيلات العسكرية لأوكرانيا وملأها.

    كما طلب منه الأوكرانيون تصوير مختلف المرافق الاجتماعية والمنازل في المدينة.

    المصدر: زفيزدا

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