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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:04 GMT

    رئيس كينيا يعلن حل الحكومة على خلفية الاحتجاجات والمعارضة تدعو لانتخابات مبكرة

    أقال الرئيس الكيني ويليام روتو، اليوم الخميس، غالبية أعضاء حكومته وسط احتجاجات على زيادة الضرائب.

    رئيس كينيا يعلن حل الحكومة على خلفية الاحتجاجات والمعارضة تدعو لانتخابات مبكرة
    Globallookpress

    وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع  التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 يونيو وينص خصوصا على "فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة".

    وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب.

    وأذعن الرئيس الكيني وليام روتو، لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية.

    في غضون ذلك، دعت المعارضة الكينية الرئيس روتو إلى عدم الاكتفاء بمثل هذه الإجراءات وإجراء انتخابات مبكرة.

    المصدر: نوفوستي

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