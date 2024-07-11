وقال المصدر: "حكمت محكمة الحامية العسكرية الـ26 على ثلاثة مواطنين أوروبيين، تم احتجازهم أثناء محاولتهم الدخول إلى قاعدة بايكونور الفضائية، بعقوبة إدارية وأمروا بمغادرة أراضي المجمع".

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يشار إلى أن قاعدة بايكونور الفضائية كثيرا ما تجتذب سياح رحلات المخاطرة.

وفي عام 2022، تم احتجاز المواطن البريطاني بنيامين ريتش والمواطنة البيلاروسية ألينا زيلوبا هناك. وشق هذان السائحان طريقهما إلى منصة الإطلاق رقم 112، حيث توجد نسخة الرحلة الثانية لمركبة الفضاء السوفيتية "بوران".

وأحيانا تنتهي مثل هذه "الرحلات" المغامرة بشكل مأساوي. وقبل شهر، حاول اثنان من الفرنسيين الوصول إلى القاعدة وتوفي أحدهم من العطش. والثاني لم يتمكن من إغاثة رفيقه بمفرده، وعند وصول رجال الإنقاذ إلى المكان كان قد فارق الحياة بالفعل.

المصدر: نوفوستي