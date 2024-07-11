وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ما يسمى بأمن الناتو، يتم على حساب أمن الدول الأخرى. والعديد من المخاوف الأمنية التي يروج لها الناتو هي من صنع الحلف نفسه".

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وأشار المتحدث الصيني إلى أن التكتيك الشائع لدى الناتو، بهدف الحفاظ على وجوده، يتلخص في خلق "أعداء وهميين" لهذا الحلف.

وطالبت بكين حلف الناتو، بالتوقف عن "التحريض على المواجهة".

وينص الإعلان الختامي لقمة الناتو التي انطلقت يوم الثلاثاء في واشنطن بالولايات المتحدة وانتهت يوم الخميس، على أن أعضاء الحلف يدعون الصين إلى الدخول في حوار للحد من المخاطر الاستراتيجية، ويؤكد بأنهم منفتحون على التعاون مع بكين.

ولكن الحلف يزعم خلال ذلك بأن الصين، تواصل خلق تحديات منهجية للأمن الأوروبي الأطلسي.

وتؤكد وثيقة الناتو على أن الصين، تلعب حاليا دورا حاسما في الصراع الأوكراني من خلال توفير دعم واسع النطاق للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، طالبت بكين الخميس حلف شمال الأطلسي بالتوقف عن "التحريض على المواجهة". وكان قادة الدول الأعضاء في الحلف قد أبدوا "قلقهم العميق" بشأن "تقديم الصين مساعدة لروسيا في صراعها بأوكرانيا".

المصدر: RT