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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:50 GMT

    بزشكيان لهنية: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه

    أكد الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان، لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية استمرار إيران في "نصرة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف".

    بزشكيان لهنية: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه
    Globallookpress

    وجاء في رسالة بزشيكان جوابا على تهنئة هنية له مؤخرا بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران: "نؤكد أن إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف".

    وعبر بزشكيان عن ثقته بأن "الشعب الفلسطيني وفي ظل صموده التاريخي وبطولات مقاوميه سيحقق النصر".

    من جهتها، أكد هنية تلقيه رسالة من الرئيس بزشكيان "يؤكد فيها استمرار إيران في نصرة الشعب الفلسطيني".

    وفي 6 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

    المصدر: RT + وكالة مهر

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