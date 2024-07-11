وجاء في رسالة بزشيكان جوابا على تهنئة هنية له مؤخرا بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران: "نؤكد أن إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف".

إقرأ المزيد أردوغان: بزشكيان تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته

وعبر بزشكيان عن ثقته بأن "الشعب الفلسطيني وفي ظل صموده التاريخي وبطولات مقاوميه سيحقق النصر".

من جهتها، أكد هنية تلقيه رسالة من الرئيس بزشكيان "يؤكد فيها استمرار إيران في نصرة الشعب الفلسطيني".

وفي 6 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

المصدر: RT + وكالة مهر