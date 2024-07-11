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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:24 GMT

    الهند.. البرق يقتل 38 شخصا في يوم واحد

    ذكرت صحيفة "إنديا توداي" المحلية أن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش بشمال الهند الأربعاء بسبب الصواعق أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

    الهند.. البرق يقتل 38 شخصا في يوم واحد
    Globallookpress

    وقالت الصحيفة إنه "قتل ما لا يقل عن 38 شخصا بسبب الصواعق في أجزاء مختلفة من ولاية أوتار براديش يوم الأربعاء. وتأتي هذه الحوادث وسط فيضانات أدت إلى توقف الحياة الطبيعية في الولاية".

    ووفقا لصحيفة "إنديا توداي"، فإن ضحايا هذه الحوادث كانوا في الغالب من عمال المزارع والأشخاص الذين يحتمون بالأشجار من المطر. وتم الإبلاغ عن أعلى عدد من القتلى، وهو 11 شخصا، في مدينة براتابجاره. كما أصيب العشرات من الأشخاص في المنطقة بحروق.

    يذكر أن الأمطار والعواصف الرعدية ستستمر في المنطقة خلال الأيام الخمسة المقبلة.

    وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن اثني عشر شخصا، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون بسبب البرق خلال عاصفة رعدية في محيط مدينتي مالدا ومرشد أباد في ولاية البنغال الغربية الهندية.

    المصدر: إنديا توداي

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