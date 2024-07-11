وكتب كنعاني في حساب الخارجية الإيرانية على "تيلغرام": "ترفض الجمهورية الإسلامية الادعائات المندرجة في بيان اجتماع قادة دول الناتو بشأن دعم إيران العسكري لروسيا في النزاع الأوكراني باعتبارها ادعاءات لا أساس لها ومسيسة".

وأضاف كنعاني: "ما نشهده في أوكرانيا هو نتيجة استفزازات الناتو بقيادة محورية من الولايات المتحدة واستمرارها إلى يومنا هذا".

وتابع كنعاني أن "ربط الأزمة الأوكرانية بالتعاون الإيراني الروسي هو إجراء مغرض لشرعنة استمرار الدعم التسليحي الغربي لأوكرانيا".

وقد ذكر مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أنه سيتم في القمة المنعقدة في واشنطن، الإعلان عن اتفاقات بين الحلف وأوكرانيا في مجال التدريب العسكري واللوجستية والدعم الفني والمالي.

وناقش جدول قمة الحلف تعزيز تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، وتوسيع الشراكة مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية مع الصين.

المصدر: RT