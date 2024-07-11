ويتلقى رجل يشتبه في أنه قتل زوجة وبنات معلق رياضي في إذاعة BBC مستخدما قوسا ونشابا، العلاج في أحد المستشفيات الخميس بعد العثور عليه مصابا في مقبرة على بعد نحو اثنين وعشرين كيلو مترا من موقع الجريمة.

إقرأ المزيد مقتل زوجة وابنتي معلق رياضي في هيئة الإذاعة البريطانية البريطانية بالقوس والنشاب

وأمضت الشرطة قرابة يوم في البحث عن كايل كليفورد بعد الهجوم على كارول هانت (61 عاما) وابنتيها هانا (28 عاما) ولويز (25 عاما) في منزلهم، في بوشي شمال غرب لندن.

وبعد حملة بحث محمومة في منطقة شمال لندن، عثر على كليفورد (26 عاما) في منطقة إنفيلد شمال لندن، قرب منزله.

وقالت المحققة جاستين جنكينز من وحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبريدج شير وهيرتفوردشاير:"بعد تحقيقات مكثفة، أمكن تحديد مكان المشتبه به ولا يجري البحث عن أي شخص آخر فيما يتعلق بالتحقيق في الوقت الراهن".

ولا يوجب القانون في بريطانيا استصدار ترخيص لامتلاك القوس والنشاب، لكن من غير القانوني حملها في الأماكن العامة دون عذر معقول.

وقالت حكومة حزب العمال الجديدة، التي تولت السلطة الأسبوع الماضي، إنها "ستنظر بسرعة" في نتائج المراجعة التي أطلقت مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي تشديد الضوابط على امتلاك الأقواس.

وقال نائب وزيرة الداخلية لشؤون الأمن في المملكة المتحدة دان جارفيس إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "ستنظر بوضوح وباهتمام بالغين إلى ما حدث بالأمس- أحداث مدمرة- وستتبنى موقفا في المستقبل القريب".

واستخدم السلاح في العديد من الجرائم البارزة في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر 2021، اقتحم مهاجم محتمل يحمل قوسا ونشابا مذخرا قلعة وندسور بعد أن حثه برنامج دردشة آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي على قتل الملكة إليزابيث الثانية.

اعترف جاسوانت سينغ تشيل بارتكاب تهمة الخيانة وحكم عليه بالسجن تسع سنوات.

المصدر: AP