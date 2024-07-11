إقرأ المزيد بيلوسي: الأمر يعود إلى الرئيس في قرار استمراره في السباق الرئاسي من عدمه

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن كبار المانحين علقوا بالفعل تبرعاتهم لحملة بايدن الانتخابية بعد الدعوات الواسعة لتنحيه، وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، بأن القلق انتاب العديد من المانحين الأثرياء عقب مناظرة 27 يونيو، وعلقوا مساهماتهم النقدية للمنظمات المتحالفة مع حملة بايدن، مشترطين أنه يجب استبدال بايدن كمنافس رئاسي قبل أن تبدأ الأموال في التدفق مرة أخرى.

ومن بين هؤلاء المتبرعين أبيجيل ديزني، وريثة ثروة عائلة ديزني، التي أوضحت لقناة CNBC أنه "إذا لم يتنح بايدن، فسيخسر الديمقراطيون". كما نقل عن رئيس "صندوق موريا" جدعون ستاين تحذيره من أنه ما لم تتم إزالة بايدن من المعادلة، "فأنا وعائلتي سنتوقف مؤقتا عن التبرعات المخطط لها بأكثر من 3 ملايين دولار".

وكان موقع "أكسيوس" الإعلامي أفاد نقلا عن مصادر مطلعة بأن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مستعد لتأييد ترشيح بديل لجو بايدن عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

بدوره، دعا السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، ليكون أول نائب ديمقراطي في مجلس الشيوخ يقدم هذه الدعوة بشكل مباشر.

وكتب ويلش في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" أنه على الرغم من "احترامه الكبير" للرئيس بايدن، إلا أن الوقت حان لتنحيه جانبا من أجل مصلحة البلاد.

وقال: "لا يمكننا أن نتجاهل الأداء الكارثي للرئيس بايدن في المناظرة مع ترامب.. لقد أنقذنا من دونالد ترامب ذات مرة ويريد أن يفعل ذلك مرة أخرى".

وانضم جورج كلوني النجم السينمائي المنتمي للحزب الديمقراطي إلى من يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحزب سيخسر السباق وأي سيطرة في الكونغرس باستمرار ترشحه.

وكتب "هذا ليس رأيي أنا فقط، بل هو رأي كل عضو في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس وكل حاكم ولاية".

واستضاف كلوني العديد من حملات جمع التبرعات في هوليوود ذات العائد المرتفع، بما في ذلك حملة لصالح بايدن الشهر الماضي.

وذكر كلوني أن الحزب يجب أن يختار مرشحا جديدا في مؤتمره الشهر المقبل، قائلا إن العملية ستكون "فوضوية" لكنها "ستوقظ" الناخبين لصالح الحزب.

ورفض بايدن 81 عاما، الخروج من السباق الرئاسي بعد أدائه الضعيف في المناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحض بايدن بوقت سابق مشرعي الحزب الديموقراطي المنقسمين على الاتحاد حول ترشحه في خضم تكهنات مستمرة حول حالته الصحية.

وأكد بايدن أن "تصميمه ما زال قويا للاستمرار في السباق نحو البيت الأبيض"، وفق ما كتب في رسالة إلى النواب الديموقراطيين في الكونغرس.

ورغم أن مناظرته مع ترامب، وصفت بالكارثية، ووضعت اللبنة الأولى لكل مطالبيه بالتنحي، هاجم بايدن المتمردين عليه في حزبه، قائلا "هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب ألا أترشح فليتحدوني.. في مؤتمر الحزب" الديموقراطي في أغسطس.

وأضاف "لا يهمني ما يفكر فيه أصحاب الملايين"، مؤكدا أنه على قناعة بأنه سيحصل على دعم "الناخب الأمريكي العادي".

المصدر: RT+ وسائل إعلام أمريكية