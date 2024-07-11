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ووقع الزلزال قرابة الساعة 10.13 صباحا بالتوقيت المحلي (يضاف إليها 8 ساعات بحسب توقيت غرينتش)، وبلغ عمقه 620 كيلومترا (385 ميلا) وشعر به سكان المنطقة على نطاق واسع.

ولا يتوقع حدوث أضرار أو آثار كبيرة من هذا الزلزال، كما لم يصدر أي تنبيه خاص بشأنه.

المصدر: وكالات