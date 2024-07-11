زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة يضرب الفلبين
ضرب زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، في بحر سيليبس على بعد 106 كم (66 ميل) من منطقة سوكسسكسارجين، وسط مينداناو جنوب الفلبين.
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ووقع الزلزال قرابة الساعة 10.13 صباحا بالتوقيت المحلي (يضاف إليها 8 ساعات بحسب توقيت غرينتش)، وبلغ عمقه 620 كيلومترا (385 ميلا) وشعر به سكان المنطقة على نطاق واسع.
ولا يتوقع حدوث أضرار أو آثار كبيرة من هذا الزلزال، كما لم يصدر أي تنبيه خاص بشأنه.
7.1 magnitude #earthquake. 106 km from Sañgay, #Soccsksargen, Philippines https://t.co/pq9rt5nFk4— Earthquake Alerts (@QuakesToday) July 11, 2024
المصدر: وكالات
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