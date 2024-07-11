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وقال سانشيز إنه "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة".

وأضاف "يجب أن نهيء الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار"، محذرا من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتانياهو.

وكانت حكومة سانشيز، اعترفت في نهاية مايو الماضي، إلى جانب كل من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.

المصدر: أ ف ب