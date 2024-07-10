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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 21:16 GMT

    أوربان يعتبر زيادة دور الناتو في النزاع في أوكرانيا "أمرا خطيرا"

    اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تعزيز دور حلف الناتو في النزاع في أوكرانيا "أمرا خطيرا وغير مسؤول".

    أوربان يعتبر زيادة دور الناتو في النزاع في أوكرانيا "أمرا خطيرا"
    Alexander Zemlianichenko, File / AP

    وقال أوربان في كلمة له، يوم الأربعاء، إن "الناتو تم تأسيسه قبل 75 عاما لحماية أعضائه، لكن اليوم هو يسير باتجاه مختلف، على ما يبدو، وهو لا يتجاوب مع أغراضه الأصلية".

    وأضاف أن الحلف "يتصرف أكثر فأكثر كمنظمة عسكرية، ومن دلائل ذلك دوره المتزايد في الحرب الروسية الأوكرانية".

    وتابع: "وبرأينا، هذا السلوك خطير وغير مسؤول، لأن أحدا لا يعرف كيف يمكن أن ينتهي ذلك".

    وشدد على الناتو "يجب أن يعود إلى أصوله"، وأنه ينبغي على الحلف أن يسعى للسلام، وليس للانتصارات في الحروب.

    وجدد أوربان التأكيد على أن هنغاريا لن تشارك في أي مهمة للناتو في أوكرانيا، لكنها ستنفذ التزاماتها أمام الحلفاء بالكامل.

    المصدر: تاس

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