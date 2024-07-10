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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 20:04 GMT

    نوفوستي نقلا عن مصدر في تركيا: السعودية قد تكون وجهة محتملة لعقد مؤتمر حول أوكرانيا

    صرح مصدر دبلوماسي مطلع بأن المعلومات حول موعد ومكان انعقاد المؤتمر المقبل حول أوكرانيا غير محددة، لكن يتم اعتبار المملكة العربية السعودية أحد الأماكن المحتملة لهذا الحدث.

    نوفوستي نقلا عن مصدر في تركيا: السعودية قد تكون وجهة محتملة لعقد مؤتمر حول أوكرانيا
    AP

    وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن مؤتمرا آخر حول أوكرانيا يمكن أن يعقد قبل نهاية العام، على سبيل المثال في السعودية، مشيرا إلى أنه لن يكون ناجحا إلا بحضور روسيا الاتحادية.

    وقال مصدر مطلع في العاصمة التركية أنقرة لوكالة "نوفوستي" ردا على طلب التعليق على التقارير التي ظهرت حول المؤتمر المقبل: "المملكة العربية السعودية هي أحد الخيارات المحتملة، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة بشأن التوقيت والمكان".

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، في أواسط شهر يونيو الماضي، أن لبدء المفاوضات مع كييف يقتضي أن تقوم أوكرانيا بسحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا (من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه).

    وأشار بوتين إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط؛ مؤكدا أنه يتوجب على كييف أن تخطر موسكو رسميا بتخليها عن خطط الانضمام إلى "الناتو".

    وتطالب روسيا بأن تكون أوكرانيا بلداً محايداً، وخالياً من الأسلحة النووية، كي يتم التوصل إلى تسوية سلمية.

    وكانت موسكو أكدت مرات عديدة أنها مستعدة للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا عليه؛ وذلك فيما يتجاهل الغرب رفض كييف باستمرار الدخول في حوار.

    المصدر: RT

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