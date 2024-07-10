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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:53 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين من لواء الإسكندروني بجروح خطيرة وسط قطاع غزة

    أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إصابة جنديين من لواء الإسكندروني بجروح خطيرة وسط قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إجلاؤهما وإخبار عائلتيهما، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين من لواء الإسكندروني بجروح خطيرة وسط قطاع غزة
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    وجاء في بيان الجيش: "أصيب جنديان من جنود الاحتياط في كتيبة الإسكندروني، بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الصبرة، وسط مدينة غزة".

    وفي ذات السياق أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل جندي من وحدة "ماغلان" بقوات الكوماندوز في معارك وسط قطاع غزة.

    وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي 681 قتيلا.

    هذا وأفاد مراسلنا في قطاع غزة في وقت سابق اليوم بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء مدينة غزة بأكملها من السكان.

    وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورة لمناشير ألقاها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة يدعو فيها سكان مناطق مدينة غزة للنزوح جنوبا ويصفها بأنها "منطقة قتال خطيرة".

    المصدر: يدعوت أحرنوت + RT

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