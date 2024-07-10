وقال بلينكن ردا على سؤال عما إذا كانت المساعدة الغربية لأوكرانيا كافية، متحدثا في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن: "متأكد من أن هذا صحيح".

وفي وقت سابق، اشتكى زيلينسكي، الذي كان يتحدث في الولايات المتحدة في اليوم الأول من القمة، من أن دبابات أبرامز التي زودته بها واشنطن لم تكن قادرة على تغيير الوضع في ساحة المعركة، وأن أوكرانيا تفتقر أيضا إلى أنظمة الدفاع الجوي.

كما اشتكى زيلينسكي أيضا من أن إمدادات الدول الغربية لكييف بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، ستكون قليلة، مشيرا إلى أن كييف تحتاج إلى أكثر من مائة طائرة أخرى من هذا النوع.

وأكدت موسكو باستمرار من أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في إطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف وسيكون له تأثير سلبي.

كما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفيرهما الأسلحة لأوكرانيا، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد ... في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي