نتنياهو: إسرائيل تلتزم بخطة بايدن بشان قطاع غزة ما دامت لم تتجاوز الخطوط الحمراء
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بخطة حل الوضع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن إلى حدود تجاوزها "الخطوط الحمراء" التي حددتها إسرائيل.
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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو التقى منسق الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك لبحث القضايا الإقليمية. وفيما يتعلق بالمفاوضات أكد رئيس الوزراء تمسكه بالاتفاق ما دامت خطوط إسرائيل الحمراء قائمة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر مكتب نتنياهو بيانا حدد فيه موقف إسرائيل من استئناف المفاوضات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" منذ أكثر من 9 أشهر. وجاء في البيان أن إسرائيل تحتفظ بخيار استئناف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق كل الأهداف المعلنة، بغض النظر عن شروط صفقة الرهائن.
ولا تزال عملية التفاوض في المنطقة في مأزق منذ أكثر من شهر منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة لحل الصراع في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي
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