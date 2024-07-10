إقرأ المزيد إسرائيل تضع عقبات جديدة في مسار مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو التقى منسق الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك لبحث القضايا الإقليمية. وفيما يتعلق بالمفاوضات أكد رئيس الوزراء تمسكه بالاتفاق ما دامت خطوط إسرائيل الحمراء قائمة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر مكتب نتنياهو بيانا حدد فيه موقف إسرائيل من استئناف المفاوضات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" منذ أكثر من 9 أشهر. وجاء في البيان أن إسرائيل تحتفظ بخيار استئناف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق كل الأهداف المعلنة، بغض النظر عن شروط صفقة الرهائن.

ولا تزال عملية التفاوض في المنطقة في مأزق منذ أكثر من شهر منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة لحل الصراع في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي