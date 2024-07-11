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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 03:59 GMT

    مصدر: اختطاف مواطنين صينيين غرب إفريقيا الوسطى

    اختطف مجهولون مواطنين صينيين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، حسبما صرح ممثلو السلطات العسكرية المحلية لوكالة "نوفوستي".

    مصدر: اختطاف مواطنين صينيين غرب إفريقيا الوسطى
    Globallookpress

    وبحسب المصادر فإن هجوما على سيارة وقع في ولاية نانا مامبيري بالقرب من قرية بيلوكو القريبة من الحدود مع الكاميرون.

    وأصيب جنديان من جمهورية إفريقيا الوسطى كانا يرافقان مواطنين صينيين بأعيرة نارية وتم نقلهما إلى المستشفى في بيلوكو.

    وأفادت قوات درك بيلوكو بأن الخاطفين كانوا يطالبون بفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن الصينيين.

    وهذه ليست الحادثة الأولى في جمهورية إفريقيا الوسطى مع مواطنين صينيين. ففي مارس، قتل تسعة صينيين في هجوم على أحد المناجم.

    المصدر: نوفوستي

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