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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 15:21 GMT

    تايلاند.. إحالة 700 ضابط كبير للتقاعد خلال خمس سنوات

    أفادت صحيفة Nation التايلاندية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون وزارة الدفاع للتقاعد المبكر للعسكريين أصحاب الرتب العالية، وخفض الميزانية العسكرية.

    تايلاند.. إحالة 700 ضابط كبير للتقاعد خلال خمس سنوات
    Globallookpress

    وأضافت الصحيفة أن 732 عسكرينا بمن فيهم 244 ضابطا كبيرا سيتقاعدون خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيسمح بخفض المزانية الدفاعية بمقدار تزيد عن 122 مليون دولار.

    وجاء في بيان له أن هذا البرنامج يهدف إلى تسحين قوام الجيش التايلندي من خلال تقليل عدد المستشارين الخاصين وغيرهم من الخبراء. ويشغل هذه المناصب في الجيش التايلاندي عسكريون برتب عليا وضباط كبار. وسيشمل المشروع الضباط برتبة عقيد وما فوق وتزيد أعمارهم عن 50 عاما وخدموا 25 منها في القوات المسلحة.

    المصدر: نوفوستي

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