وقال زيلينسكي، في حديث له بينما يجتمع قادة في دول العالم لحضور قمة "الناتو" في واشنطن، إنه يأمل بعدم انسحاب ترامب من حلف شمال الأطلسي "وأن تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لأوكرانيا في دفاعها ضد الهجوم الروسي المستمر منذ أكثر من عامين".

وعن ترامب، أشار زيلينسكي في حديثه للصحفيين: "لا أعرفه جيدا"، مضيفا أنه عقد معه "اجتماعات جيدة" خلال توليه الرئاسة الأولى ولكن "ذلك كان قبل الهجوم الروسي عام 2022".

وأضاف: "لا أستطيع أن أخبركم بما سيقوم به، في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة. لا أعرف".

يشار إلى أن ترامب وهو المرشح عن الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر وجه الكثير من الانتقادات لحجم الدعم العسكري الأمريكي المقدم لأوكرانيا والتي بلغت حوالي 60 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.

كما وصف ترامب الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي بأنه "أعظم رجل مبيعات على الإطلاق".

المصدر: رويترز