وتعد الجائزة الرئيسية أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، وتوجه بايدن إلى ستولتنبرغ قائلا: "لقد قمت بتعليق خططك الخاصة عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا. اليوم، أصبح حلف شمال الأطلسي أقوى وأكثر نشاطا مما كان عليه عندما بدأتم".

وأضاف: " مليار شخص في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية، بل في العالم أجمع، سوف يحصدون ثمار عملكم لسنوات قادمة"، واصفا ستولتنبرغ بأنه "رجل يتمتع بالنزاهة والصرامة الفكرية، ومزاج هادئ في لحظة الأزمات، ودبلوماسي ماهر يعمل مع القادة من مختلف الأطياف السياسية ويجد دائما طريقة لتحقيق ذلك".

وفي العام الماضي، طلب بايدن من ستولتنبرغ تمديد فترة ولايته كأمين عام لحلف شمال الأطلسي عاما إضافيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويشغل رئيس الوزراء النرويجي السابق هذا المنصب منذ عام 2014. وتم اختيار رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته رسميا ليكون الأمين العام القادم لحلف "الناتو" في أواخر يونيو وسيتسلم منصبه رسميا في الأول من أكتوبر.

وقد منح بايدن، الذي حصل هو نفسه على الميدالية عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وسام الحرية مؤخرا إلى 19 أمريكيا قضوا عقودا من الإنجازات في ألعاب القوى والسياسة والحقوق المدنية.

وقام بايدن بمنح ستولتنبرغ الميدالية في ختام خطابه خلال لافتتاح القمة، والذي أعلن خلاله أن "الناتو" سيتبرع بأنظمة دفاع جوي جديدة لأوكرانيا.

المصدر: CNN